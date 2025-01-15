Galler Prensesi Kate Middleton, Mart ayında kendisine kanser teşhisi konmasının ardından tedavi sürecine başlamıştı. Eylül ayında kemoterapiye başlayan Middleton, tedavi gördüğü Londra’daki Royal Marsden Hastanesi'ni ziyaret ederek, kanseri yendiğini duyurdu ve iyileşme sürecine geçtiğini belirtti.

"Tünelin sonunda ışık var"

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Middleton, tedavi sürecinde kendisine destek olan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Ayrıca, kanser hastalarına umut verici mesajlar göndererek, “Zorlu tedavilerde tünelin sonunda ışık olduğunu” ifade etti.

Middleton, tedavi sürecinde aldığı destekle birlikte, kanserden etkilenen kişilerin deneyimlerini dönüştürmeyi ve çığır açan araştırmaları desteklemeyi umduğunu belirtti. Şimdi iyileşmeye odaklandığını söyleyen Prenses, önümüzdeki yıl için umutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.