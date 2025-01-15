Türkiye’de son yıllarda yüksek faiz oranları ve sıkı para politikaları nedeniyle konut ve taşıt kredilerine olan talep düşerken, bankacılık sektörü, Merkez Bankası'nın olası faiz indirimlerinin kredili alımlara yansımasını bekliyor.

Ekonomim’in haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, son bir yılda konut kredilerinde sadece yüzde 17,3 oranında nominal bir artış yaşanırken, taşıt kredileri yüzde 21,85 oranında azaldı. Enflasyondan arındırıldığında ise konut kredilerindeki reel gerileme yüzde 18,8, taşıt kredilerinde ise yüzde 45,9’a ulaşmış durumda.

Konut kredilerinde yavaşlama

2025 yılının ilk haftasında konut kredi bakiyesi 513 milyar TL seviyelerine yükselmiş olsa da, reel anlamda düşüş devam etmekte. Özellikle son yıllarda kredili konut satışlarında belirgin bir yavaşlama gözlemlendi. 2023 yılı itibarıyla kredili konut satışlarının payı, 2020’deki yüzde 38,2 oranından, yüzde 10,7’ye kadar geriledi.

Faiz indirimleri ve beklenen etkiler

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'ndan gelecek olan faiz indirimi, konut kredisi faizlerinin daha da düşmesine neden olabilir. Şu anda en düşük konut kredisi faizi yüzde 2,79 seviyesinde iken, bu oran 23 Ocak’tan sonra yüzde 2,5 altına gerileyebilir. Taşıt kredilerinde ise faiz düşüşünün daha gecikmeli bir şekilde görüleceği tahmin ediliyor.

Faiz oranı ve kredi limitlerinde değişiklikler

Bankacılık sektörü kaynakları, faiz oranı yüzde 2,5’in altına düştüğünde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) azami kredi kullanım oranlarında değişiklik yapmasının muhtemel olduğunu belirtiyor. Konut kredisi kullanım oranları için limitlerin yeniden değerlendirilebileceği vurgulandı.

Birçok gayrimenkul şirketi, yüzde 1,99 faizle 48-60 ay vadeli kampanyalar düzenlemeye başladı. Bu kampanyaların, özellikle faiz oranlarının düşmesiyle daha da cazip hale gelmesi bekleniyor. Bankaların da faiz oranı yüzde 2,5'in altına indiğinde 120 aya kadar varan vadelerde konut kredisi sunması olası.

Taşıt kredisinde gecikmeli hareketlenme

Taşıt kredilerinde son bir yılda ciddi bir düşüş yaşandı. 2023 yılı itibarıyla taşıt kredisi bakiyesi yüzde 21,85 oranında azaldı. Ancak taşıt kredileri, ithalat ve döviz kurlarıyla bağlantılı olduğundan, faiz oranlarındaki düşüş etkisi daha geç hissedilebilir.

Taşıt kredilerinde faiz oranları şu an yüzde 3,89 ile yüzde 4,79 arasında değişiyor. Bu yüksek oranlar, taşıt kredilerine olan talebi önemli ölçüde azalttı. Bankacılık sektörü, taşıt kredilerinde faiz indiriminin konut kredilerinden daha geç bir şekilde görüleceğini öngörüyor.