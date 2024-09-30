Van’da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, kızının her yerde arandığını ve hiçbir düşmanlıklarının olmadığını belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, yeni kazandığı okulu için Diyarbakır’dan Van’a geldikten sadece iki gün sonra, 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrılarak Van Gölü sahiline inmişti. Yolda annesiyle görüntülü görüştükten sonra bir büfeye uğrayan genç kız, sahilde bir süre oturduktan sonra bir daha kayıplara karıştı.

Kayıp eşyalar ve arama çalışmaları

28 Eylül günü sahilde dolaşan diğer öğrencilerin bulduğu cep telefonu, su şişesi ve kekin üzerine Rojin Kabaiş için arama çalışmaları başlatıldı. Sahil güvenlik ve polis ekipleri, kaybolan genç kız için Van Gölü’nde kapsamlı bir arama gerçekleştirmeye başladı. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Rojin’in ailesi, Diyarbakır’dan Van’a gelerek yürütülen çalışmaları takip ediyor.

"Kimseyle bir düşmanlığımız yoktur"

Baba Nizamettin Kabaiş, kızı Rojin’i Van’a getirerek yurda yerleştirdiği günün mutluluğunu vurguladı. Olayın Cuma akşamı gerçekleştiğini ve yurt yönetiminin geç haber verdiğini dile getiren Kabaiş, “Erken haber verseydi daha güzel olurdu. Çalışmalardan memnunuz. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Yurttan çok geç haber verdiler, ondan dolayı şikayetçiyim. Kimseyle bir düşmanlığımız yoktur. Kızım, annesiyle, kardeşiyle hiçbir sıkıntısı yaşamamıştır. Sevinerek, isteyerek geldi. Buraya getirdiğim gün çok sevinmişti. Çarşıda gezdik, yemek yedik. Gülerek ayrıldık” diye konuştu.

Rojin’in sahildeki son hareketlerini de aktaran baba Kabaiş, “En son annesiyle görüntülü konuşmuştu. Annesine kahve alacağını söylemiş. Konuşmaları 11 dakika sürmüştü. Kızımız, okuluna alıştığını ve hoş vakit geçirdiğini ifade etti. Bir arkadaşının sahilde çakıl taşları toplayacaklarını söylediği, o da katılmak istemediği için tek başına gitmiş. Saat 19.05’te kamerada gözüküyor, sonrasında kaybolmuş” dedi.

"Herkesin Rojin’idir"

Kızına ait eşyaların, başka öğrenciler tarafından bulunduğunu kaydeden Kabaiş, “Herkesten rica ediyorum, inşallah gören varsa haber verirse çok memnun oluruz. Benim Rojin’im değil, benim ciğerim değil, herkesin Rojin’idir” ifadelerini kullandı.