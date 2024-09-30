Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bölge İtfaiye Grup Amirliği’ni ziyaret ederek, İtfaiye Haftası kapsamında itfaiyecilerin gösterdiği fedakarlığı ve başarıyı kutladı. Yangınlarla mücadeledeki üstün başarılarından ötürü tüm itfaiyecilere teşekkür eden Yıldız, "Zor zamanlarda hepimizin kahramanısınız" diyerek, onların toplumdaki önemine vurgu yaptı.

İtfaiyecilere destek mesajı

Başkan Yıldız, ziyarette yaptığı konuşmada, "Yangınların ortasında, dumanın içinde, her adımınızda cesaret ve umut taşıyorsunuz" dedi. Geçtiğimiz aylarda yaşanan Karşıyaka'daki yangınların Çiğli'ye sıçradığını hatırlatan Yıldız, itfaiyecilerin bu süreçteki özverilerini takdir etti. Yıldız, itfaiyecilerin sadece yangınları söndürmekle kalmayıp, toplumun güvenliğini sağlamak için de büyük bir gayret içinde olduklarını belirtti.

İtfaiye Dairesi’nden teşekkür

Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Yaşar Korkmaz da hazır bulundu. Korkmaz, yangınlarla mücadeledeki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Çiğli'de çıkan yangınlarda yapılan çalışmalar, İzmir halkının güvenliği için kritik bir rol oynamaktadır" dedi. İtfaiyecilerin iş birliği ve dayanışma içinde çalışmalarının, halkın güvenliği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Toplumsal güvenlik ve özveri

Başkan Yıldız, itfaiyecilerin ailelerinden ve sevdiklerinden fedakarlık ederek, gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. "Bu fedakarlıklarınızın farkındayız ve sizlere minnettarız" diyerek, itfaiyecilerin toplum için ne denli değerli olduğunu bir kez daha dile getirdi.