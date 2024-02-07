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Öte yandan operasyonda yakalanan kimliksiz Suriye uyruklu 3 kişi barınma merkezine, aranması bulunan 1 Suriyeli ise İl Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Operasyonda yakalanan 8 düzensiz göçmen , sınır dışı işlemleri için Kayseri Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Bu kapsamda 19 metruk bina, 14 umuma açık yer, 1 otobüs terminali ve 171 araç kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi koordinesinde, yurda yasa dışı yollardan girenlerin ve yasal kalış hakkı bulunmayanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.