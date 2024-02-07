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Yine Dikili ilçesi açıklarında, içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botları 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir gurup düzensiz göçmen in bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.