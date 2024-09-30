Ege TV sevenlere müjde! Ege TV, 1 Ekim 2024 günü yayın akışını duyurdu. Gün boyunca öne çıkan programlar ve canlı yayın programlarıyla dolu bir gün sizi bekliyor. Detaylar ve saatler için Ege TV'nin güncel yayın akışını kaçırmayın!
Ege’nin tek ulusal kanalı EGE TV’nin günlük yayın akışını sizin için hazırladık. Ege'nin tek ulusal kankalı Ege TV'nin 1 Ekim 2024 Salı günü için belirlediği yayın akışı şu şekilde:
08.00 Ege'den Günaydın
10.00 İs Dünyasında Ekonomıye Yön Verenler
Konuk: Ekrem Demirtaş
11.00 Haber Esın Sayın
11.05 Magazin Ekspres
12.00 Haber Esın Sayın
12.05 Reçete
Konuk: Opr. Dr. İhsan Atay
13.00 Gün Ortası
14.00 Hayatın İçinden Canlı
Konuk: Prof. Dr. Levent Yeniay Ve Çiğdem Beşkardeş
15.00 Haber Esın Sayın
15.10 Hayatın İçinden
Konuk: Elena Dalgıç
16.00 Sosyal Güvenlik
17.00 Gelişen Kentler Ve Projeler
18.00 Tarım Ve Hayvancılık
19.30 Ana Haber Celal Gürçay
21.00 Ilerı Ikılı
23.30 Gece Bültenı
00.00 Gunduz Kusagı Tekrar