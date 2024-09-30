Ege TV sevenlere müjde! Ege TV, 1 Ekim 2024 günü yayın akışını duyurdu. Gün boyunca öne çıkan programlar ve canlı yayın programlarıyla dolu bir gün sizi bekliyor. Detaylar ve saatler için Ege TV'nin güncel yayın akışını kaçırmayın!

Ege’nin tek ulusal kanalı EGE TV’nin günlük yayın akışını sizin için hazırladık. Ege'nin tek ulusal kankalı Ege TV'nin 1 Ekim 2024 Salı günü için belirlediği yayın akışı şu şekilde:

08.00 Ege'den Günaydın

10.00 İs Dünyasında Ekonomıye Yön Verenler

Konuk: Ekrem Demirtaş

11.00 Haber Esın Sayın

11.05 Magazin Ekspres

12.00 Haber Esın Sayın

12.05 Reçete

Konuk: Opr. Dr. İhsan Atay

13.00 Gün Ortası

14.00 Hayatın İçinden Canlı

Konuk: Prof. Dr. Levent Yeniay Ve Çiğdem Beşkardeş

15.00 Haber Esın Sayın

15.10 Hayatın İçinden

Konuk: Elena Dalgıç

16.00 Sosyal Güvenlik

17.00 Gelişen Kentler Ve Projeler

18.00 Tarım Ve Hayvancılık

19.30 Ana Haber Celal Gürçay

21.00 Ilerı Ikılı

23.30 Gece Bültenı

00.00 Gunduz Kusagı Tekrar