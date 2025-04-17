Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yöneticileri, bakanlıklar ve kamu kurumlarındaki bürokratlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde Kemalpaşa için planlanan yatırım, altyapı ve sosyal projeler gündeme alındı.

CHP Genel Merkezi ve Meclis’te temaslar

CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz ve Kadın Kolları Başkanı Tülay Türk’ün eşlik ettiği Ankara programı, CHP Grup Toplantısı ile başladı. Başkan Mehmet Türkmen, Genel Başkan Özgür Özel’in konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde takip etti. Daha sonra Genel Merkez’de milletvekilleri Salih Uzun ve Uğur Bayraktutan, ardından Genel Başkan Özgür Özel makamında ziyaret edildi.

Yatırım ve proje görüşmeleri

Başkan Mehmet Türkmen, Ankara programının devamında belediye heyetiyle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve çeşitli kamu kurumlarını ziyaret etti. Bu ziyaretlerde Kemalpaşa’nın altyapı, yatırım ve sosyal projelerine ilişkin somut adımlar atıldı.

Kentsel dönüşüm süreci hızlanıyor

Ankara programı kapsamında en dikkat çeken görüşme, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 5. Daire Başkanı Deniz Aydemir ile gerçekleştirildi. Görüşmede Atatürk ve Soğukpınar Mahallelerini kapsayan dönüşüm süreci ele alındı. Başkan Türkmen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk ve Soğukpınar Mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm sürecinin planlama kısmı tamamlandı. İmar uygulamaları ve yapım sürecine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik.”

Stratejik bürokratik temaslar

Başkan Türkmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Yönetim Hizmetleri ve Finansman Daire Başkanı Uğur Şükrü Bıyıklıoğlu, İller Bankası Yatırım Daire Başkanı Kubilay Yılmaz, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş gibi isimlerle de görüştü.

Ziyaretlerde Başkan Türkmen’e, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Taşkıran ve Belediye Danışmanı Nihat Helvacı eşlik etti.