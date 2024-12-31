Büyük Okyanus’un ortasında yer alan Mikronezya’daki ada ülkesi Kiribati’ye bağlı Kiritimati (Noel Adası), yeni yıla ilk giren bölge oldu. Türkiye saatiyle 13.00’te (Doğu Saati ile 05.00) 2024’e adım atan Kiritimati, yılbaşı kutlamalarının başlangıç noktası olarak dikkat çekti.

Kiribati Cumhuriyeti’nin tarihçesi

1979 yılında bağımsızlığını kazanan Kiribati, adını bağımsızlık öncesi kullanılan “Gilbert Adaları” teriminin yerel dildeki telaffuzundan alıyor. Ülkenin başkenti ise Güney Tarava olarak biliniyor.

Ada, 1788 yılında kaptan Thomas Gilbert tarafından keşfedilmiş ve 1820’de îles Gilbert (Gilbert Adaları) olarak adlandırılmıştı. 1916’dan itibaren Gilbert ve Ellice Adaları olarak anılan bölge, 1976’da Ellice Adası’nın Tuvalu adıyla bağımsızlığını ilan etmesiyle yeniden Gilbert Adası ismini aldı.

Coğrafi konumu ve zaman farkı avantajı

Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi’nin hemen doğusunda yer alan Kiribati, dünyanın en doğusundaki yerleşim yerlerinden biri olması sebebiyle her yıl yeni yıla ilk giren bölgeler arasında bulunuyor. Özellikle Kiritimati Adası, yılbaşı kutlamalarının sembolik başlangıç noktalarından biri olarak kabul ediliyor.