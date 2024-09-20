Kızılay Derneği Başkanı Nedim Yamak ve Kızılay Gönüllüsü Ayşen Tuna, Fatih İlkokulu Müdürü Gökhan Maraş ile birlikte okulu ziyaret ederek hediyeleri minik öğrencilere ulaştırdı.

Oyuncakları alan çocuklar, sevinçle hemen oynamaya başladı. Başkan Nedim Yamak, "Kızılay çalışanları ve gönüllülerimiz sayesinde yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle anasınıfı öğrencilerimize oyuncaklar aldık ve onları mutlu ettik. Bu tür desteklerimiz sürecek" açıklamasında bulundu.

Miniklerin mutluluğu ise organizasyonun amacına ulaştığının en güzel kanıtı oldu.