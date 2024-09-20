Trendyol 1. Lig'de heyecan dolu bir karşılaşma yaşandı. Manisa FK, 6. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor’u 5-1'lik skorla mağlup etti. Maça hızlı başlayan Manisa FK, 11. dakikada Efe Taylan'ın attığı golle öne geçti. Ancak 16. dakikada Mehmet Emin’in golüyle Yeni Malatyaspor eşitliği sağladı. Bu gole hızlı cevap veren Manisa FK, 26. dakikada Fofana ve 40. dakikada Osuji'nin golleriyle devreyi 3-1 önde tamamladı.

Osuji ve Fofana’dan şov

İkinci yarıya da etkili başlayan Manisa FK, 57. dakikada Osuji'nin kaleci Abdulsamed’i geçerek attığı golle farkı 4'e çıkardı. 66. dakikada ise Osuji’nin hazırladığı pozisyonda Fofana, skoru 5-1’e getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Manisa FK, taraftarının önünde rahat bir galibiyet alarak yoluna devam etti.

Maçtan dakikalar

11. dakika: Ramirez’in sol kanattan yaptığı ortada Efe Taylan’ın vuruşu direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakika: Mehmet Güneş'in sağ kanattan yerden ortasında kaleci Alperen’den önce araya giren Mehmet Emin, topu filelere gönderdi. 1-1

26. dakika: Ramirez’in pasıyla topla buluşan Fofana, ceza sahası içerisinden düzgün bir vuruşla golünü attı. 2-1

40. dakika: Fofana'nın sol kanattan yaptığı ortada Osuji, diziyle dokunarak skoru 3-1 yaptı.

57. dakika: Osuji, kaleci Abdulsamed’i geçerek topu boş kaleye gönderdi. 4-1

66. dakika: Osuji’nin pasında Fofana, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla skoru 5-1'e getirdi.

Kadrolar ve teknik detaylar

Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Gameli, Kaan Kanak, Oğuz Gürbulak, Kadir Yurdakul (Hodzic dk. 67), Efe Taylan (Osman Kahraman dk. 77), Ramirez (Muhammed Kirpit dk. 77), Fofana (Diallo dk. 77), Osuji (Wriedt dk. 67)

Yedekler: Eren Karataş, Kerem Arık, Kazım Can Kahya, Umut Erdem, Birkan Yılmaz

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa, Berat Yaman, Umut Tanış (Cengizhan Akgün dk. 67), Ferhat Canlı, Mehmet Güneş (Osman Katipoğlu dk. 90), Burak Yaz (Metehan Ünal dk. 90), Mehmet Taştan (Atakan Müjde dk. 80), Nuri Aydın

Yedekler: Enes Salik, Enes Savucu, Emir Ulusoy, Alperen Arslan, Ömer Çağrı Ataş, Kürşat Selamoğlu

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Goller

Efe Taylan (dk. 11), Fofana (dk. 26, dk. 66), Osuji (dk. 40, dk. 57) (Manisa FK), Mehmet Taştan (dk. 16) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Güneş, Ferhat Canlı (Yeni Malatyaspor), Gameli (Manisa FK)