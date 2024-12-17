Kadınlar kategorisinde Tuğçe Kaya, erkeklerde ise Teoman Sancaktar birincilik ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Zarafeti, duruşu ve güzelliğiyle gecenin yıldızı haline gelen 23 yaşındaki Tuğçe Kaya, Türkiye’nin parlayan ismi olarak hafızalarda yer etti.

Yarışmaya Yoğun Katılım

Toplamda 20 kadın ve 20 erkek yarışmacının yeteneklerini sergilediği bu özel gece, moda ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Nefise Karatay’ın sunuculuğunu üstlendiği organizasyon, görkemli atmosferiyle büyük beğeni topladı. Yarışmanın jüri koltuğunda ise sektörün ünlü isimleri yer aldı.

Jüride Kimler Vardı?

Jüri başkanlığını Muammer Kapucuoğlu’nun yaptığı gecede, jüri üyeleri arasında Bekir Aksoy, Murat Aygen, Benan Kurtuluş, Melec Çakmak, Berna Öztürk, Emel Yıldırım, Pınar Güve, Mevlüt Dede, Açelya Elmas, Edda Dora, Nazan Eke, Onur Tümer ve Furkan Certel gibi tanınmış isimler yer aldı.

“Amacımız Güzellikten Bir Star Yaratmak”

Yarışma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan jüri başkanı Muammer Kapucuoğlu, organizasyonun önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Klass Model Türkiye olarak ilk kez bu çapta bir güzellik yarışması düzenledik. Hedefimiz sadece güzelliğe odaklanmak değil; ses tonu, vücut dili ve sahne duruşu gibi her detayda dikkat çeken isimler bulmak. Sektöre yeni yıldızlar kazandırmayı amaçlıyoruz.”

Tuğçe Kaya Gecenin Parlayan Yıldızı Oldu

Kadınlar kategorisinde birinciliği Tuğçe Kaya alırken, erkekler kategorisinde Teoman Sancaktar birinci seçildi. İkincilik ödüllerini Lara Nil Sancaktar ve Sebahattin Önbey, üçüncülük ödüllerini ise Ezgi Alhuda ve Efe Gaberoğlu kazandı. Tuğçe Kaya, zarafeti ve kendine güvenen duruşuyla yarışmanın en çok konuşulan ismi oldu.

Türkiye’nin Yeni Yıldızları

Final gecesinin ardından bir açıklama yapan Tuğçe Kaya, aldığı ödülle ilgili mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Bu gece benim için unutulmaz bir an oldu. Kendime inanarak çıktığım bu yolda birinci seçilmek gurur verici. Bu başarıyı bana inanan ve destekleyen herkese armağan ediyorum.”

Moda ve televizyon dünyasına yeni isimler kazandırmayı hedefleyen Klass Model Türkiye, büyük ilgi çeken organizasyonuyla yıldız adaylarını sektöre kazandırmaya devam edecek.