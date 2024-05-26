Kayseri Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Kocasinan Teknoloji Festivali’nin (KOCAFEST) ödül töreni gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kendini ispatlayan KOCAFEST’i bütün gençlerin ilgi duyacağı ve daha fazla adından söz ettiren hale getireceklerini vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Bugün dikmiş olduğumuz dijital fidanlar, bundan sonra büyüyüp bu şehre ve ülkeye büyük katkı sağlayacak!” dedi.

Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda düzenlenen KOCAFEST’in ödül töreni programına; AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dr. Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy ve Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Göllüoğlu, sivil toplum kuruluşları, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenci ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Teknoloji Festivali’nin (KOCAFEST) ödül törenini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız 12 kategoride 235 takımla yarışmalar yaptılar. Bu yarışmaların neticesinde birinci, ikinci ve üçüncü olanlar oldu ama bizim gönlümüzde kazanan bu müsabakalara katılan bütün öğrencilerdir. Bugün dikmiş olduğumuz dijital fidanlar, bundan sonrasında büyüyüp, bu şehre ve bu ülkeye katkı sağlayacak. Eğer bu yazılımlar, teknoloji seven gençlerimiz kendilerini geliştirmek istiyorsa bizim Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi’miz var. Buradaki başarılı çocuklarımızı daha yukarılara taşımak için sizler için hizmet vermeye devam edecek. Kocasinan IQ İnovasyon ve AR-GE Merkezi ile hizmet vermeye devam edeceğiz. Yavrularımızın geleceği, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise öğrencileri tebrik etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da böyle güzel organizasyon için Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik ederek, “Her geçen gün KOCAFEST, daha da güzelleşiyor. Burada öğrencilerimizin yaptığı işleri gördükçe gururlanıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından KOCAFEST’e katılan 235 takımın 12 farklı kategoride yarışan yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. KOCAFEST’e katılan takımlar; Çizgi İzleyen (Temel Seviye), Çizgi İzleyen (İleri Seviye), Hızlı Çizgi İzleyen, Tasarla- Çalıştır, Yumurta Toplama (Caretta Caretta), Labirent Çözen (Temel Seviye), Labirent Çözen (İleri Seviye, Tozkoparan Robot (Temel Seviye), Hackhaton, LEGO, Mini Sumo, İHA (Ortaokul ve Lise) olmak üzere toplam 12 kategoride yarıştı.

KOCASİNAN TEKNOLOJİ FESTİVALİ (KOCAFEST) KAPSAMINDA 235 TAKIMIN 12 KATEGORİDE YARIŞARAK, DERECEYE GİREN OKUL LİSTESİ İSE ŞUŞEKİLDE:

ÇİZGİ İZLEYEN (TEMEL SEVİYE) KATEGORİSİNDE; Birinci Gaziosmanpaşa Ortaokulu, ikinci Cihangir Ortaokulu, üçüncü ise Osman Düşüngel Ortaokulu oldu.

LEGO ORTAOKUL KATEGORİSİNDE; Birinci Sabahat Hıfzı Gözübüyük İHO, ikinci Kocasinan DENEYAP Atölyeleri, üçüncü ise FENTEK Koleji Ortaokulu oldu.

SUMO ORTAOKUL KATEGORİSİNDE; Birinci Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu, ikinci Gaziosmanpaşa Ortaokulu, üçüncü ise Refika Küçükçalık Ortaokulu oldu.

ÇİZGİ İZLEYEN (HIZLI) KATEGORİSİNDE; Birinci Sümer Fen Lisesi, ikinci yine Sümer Fen Lisesi, üçüncü ise Cihangir Lisesi oldu.

YUMURTA TOPLAMA (CARETTA) KATEGORİSİNDE; Birinci Kocasinan DENEYAP Atölyelesi, ikinci Sümer Fen Lisesi, üçüncü ise Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk MKAL oldu.

LABİRENT ÇÖZEN (TEMEL –İLERİ SEVİYE) KATEGORİSİNDE; Birinci Atatürk MTAL, ikinci Fevziçakmak Lisesi, üçüncü ise Kocasinan Ahmet Erdem MTAL oldu.

TOZKOPARAN (TEMEL SEVİYE) KATEGORİSİNDE; Birinci Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu, İkinci Şehit Mehmet Erdoğan Ortaokulu, üçüncü ise Cihangir Ortaokulu oldu.

TASARLA ÇALIŞTIR KATEGORİSİNDE; Birinci Fevziçakmak Anadolu Lisesi, ikinci Arif Molu MTAL, üçüncü ise Sümer Fen Lisesi oldu.

LABİRENT ÇÖZEN (TEMEL –İLERİ SEVİYE) KATEGORİSİNDE; Birinci Gaziosmanpaşa Ortaokulu, ikinci Gaziosmanpaşa Ortaokulu, üçüncü ise Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu oldu.

ÇİZGİ İZLEYEN (İLERİ) KATEGORİSİNDE; Birinci Sümer Fen Lisesi, ikinci yine Sümer Fen Lisesi, üçüncü ise Cihangir Lisesi oldu.

HACKATHON KATEGORİSİNDE; Birinci Kocasinan Ahmet Erdem MTAL, ikinci Kocasinan DENEYAP Atölyeleri, üçüncü ise Sümer Fen Lisesi oldu.

MİNİ İHA KATEGORİSİNDE; Birinci Kocasinan Ahmet Erdem MTAL, ikinci Tacettin Veli Kız AİHL, üçüncü ise Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi oldu.