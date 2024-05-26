Stranger Things dizisinin sevilen oyuncusu Millie Bobby Brown, nişanlısı Jake Bongiovi ile dünyaevine girdi! Çift, geçtiğimiz hafta aile arasında sade bir törenle evliliklerini resmileştirdi.

Mutlulukları gözlerinden okunuyor!

20 yaşındaki Millie Bobby Brown ve 22 yaşındaki Jake Bongiovi, 24 Mayıs'ta Hamptons'ta alışveriş yaparken görüntülendi. Yeni evli çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Rahat ve şık kıyafetleriyle dikkat çeken çift, aşklarını doludizgin yaşıyor.

Aile içi samimi bir düğün

The Sun'ın haberine göre, çiftin düğünü Millie'nin ve Jake'in ailelerinin katılımıyla oldukça sade ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Rock yıldızı Jon Bon Jovi'nin oğlu olan Jake, Millie'yi beyazlar içindeki bir Ford üstü açık arabayla gezdirerek mutluluğunu gözler önüne serdi.

Büyük kutlama yolda!

Çift, bu yılın sonlarına doğru daha büyük bir düğün töreni planladıklarını açıkladı. Hayranları, bu özel günün detaylarını merakla bekliyor.