Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, Batı Nil Virüsü nedeniyle ülkenin farklı bölgelerinde 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu ölümlerden 5'i son bir haftada gerçekleşti.

Batı Nil Virüsü alarmı: 6 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle yaşanan ölümler, halk arasında büyük bir paniğe yol açtı. EODY'nin açıklamasına göre, virüs Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela bölgelerinde tespit edildi. Uzmanlar, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemini vurgularken, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Nasıl bulaşır?

Batı Nil Virüsü, enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu insanlara bulaşır. Sivrisinekler, virüsü kanla beslendikleri kuşlardan alarak insanlara ve diğer hayvanlara taşır. Bulaşma en çok Haziran-Eylül döneminde gerçekleşir. Ayrıca, nadir de olsa aşağıdaki yollarla da enfeksiyon bulaşabilmektedir:

Gebelik, doğum veya emzirme esnasında anneden bebeğine

Kan verilmesi

Organ nakilleri

Laboratuvarda maruziyet

Belirtileri nelerdir?

Batı Nil Virüsü'nün kuluçka süresi 2-14 gün olup, sıklıkla 2-6 gündür. Virüsle enfekte olanların çoğunda (%70-80) hiçbir belirti görülmez. Belirti gösteren kişilerde ise ateş, ishal, kusma, eklem ağrıları, baş ağrısı, vücut ağrıları ve döküntüler gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Çoğu kişi bu belirtilerden tamamen kurtulsa da, yorgunluk ve halsizlik haftalarca sürebilir.

Şiddetli vakalarda ise ensefalit (beyin iltihabı) veya menenjit (beyin ve omurilik zarı iltihabı) gibi ciddi nörolojik hastalıklar gelişebilir. Bu ağır hastalıktan kurtulmak birkaç hafta veya aylar sürebilir ve bazı nörolojik hasarlar kalıcı olabilir. Nörolojik tablo gelişen hastaların %10'u ölümle sonuçlanabilir.

Nasıl korunuruz?

Hastalığı önlemenin en etkili yolu, sivrisinek ısırıklarını engellemektir:

Dışarı çıktığınızda böcek kovucular kullanın. DEET, picaradin, IR3535 ve bazı limon okaliptus yağı içeren kovucular uzun süreli koruma sağlar.

Sivrisineklerin en aktif olduğu akşam saatlerinde uzun kollu giysiler ve pantolon giyin.

Kapı ve pencerelerinize sineklik takın veya var olanları onarın, varsa klima kullanın.

Çevrenizdeki sivrisineklerin sayısını azaltın; çiçeklik, oluklar, kovalar, havuz örtüleri, evcil hayvan ve kuşların su kaplarındaki birikmiş suları boşaltın.

Yunanistan'da yaşanan bu durum, sivrisineklere karşı alınması gereken önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Halk, kişisel korunma yöntemlerine dikkat ederek virüsün yayılmasını önlemeye katkıda bulunabilir.