Dilan ve Engin Polat çiftinin, 6 Haziran 2024 tarihinde komşuları M.S.A. ve E.A. ile park yeri meselesi yüzünden yaşadığı tartışma, yasal sürece taşındı. İddiaya göre, tartışma sırasında Polat çiftinin komşularını darbettikleri ileri sürüldü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat hakkında ‘Hakaret’, ‘Basit yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçlarından toplamda 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat hakkında ise ‘Hakaret’, ‘Basit yaralama’, ‘Tehdit’ ve ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Duruşmada Gelişmeler

Duruşmaya müşteki avukatları ile taraf avukatları katıldı. Müşteki avukatı Sefa Alparslan, müvekkillerinin şikayetlerinden vazgeçtiklerini ve davanın düşmesini talep etti. Taraf avukatı Sevinç Horoz ise mütalaa değişikliğini kabul etmediğini belirterek, savunma için ek süre istedi. Horoz, bilirkişi raporunun varsayımlar üzerine kurulu olduğunu ve somut deliller bulunmadığını vurgulayarak müvekkillerinin suç işleme kastı taşımadığını ifade etti.

Cumhuriyet Savcısının Mütalaası

Cumhuriyet savcısı, daha önce açıklanan mütalaanın bir kısmını tekrar etti. Dilan Polat hakkında Metin S.A.’ya yönelik ‘hakaret’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarının şikayetsiz olduğu için düşürülmesini, Esra A.’ya yönelik ‘tehdit’ suçunun ise somut delil eksikliği nedeniyle beraatini talep etti. Engin Polat hakkında ise, Metin S.A.’ya yönelik ‘hakaret’, ‘yaralama’ ve ‘birden fazla kişiyle tehdit’ suçlarının şikayetten vazgeçildiği için düşmesini, ancak ‘gece vakti birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal’ suçundan 1 yıl 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Hakim, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ek süre tanıdı ve duruşmayı 7 Ekim 2024 tarihine erteledi.