TKP heyetini karşılayan Kutsumbas, iki partinin derin bir kardeşlik ilişkisine sahip olduğunu bir kez daha ifade etti. Barbarlığa, savaşlara, yoksulluğa ve adaletsizliğe karşı mücadele eden TKP ile dayanışma içinde olduklarını paylaştı. İki ülkenin halklarının çıkarlarının ortak olduğuna vurgu yaptı.

Kemal Okuyan, YKP heyetine sıcak karşılaması için teşekkür ederken dünyada yaşanan gelişmelere komünistlerin hızlı yanıt vermesi gereken bir dönemden geçildiğini vurguladı. YKP ile yoldaşça ilişkilerinin sürmesinin bu nedenle de önem taşıdığının altını çizdi.

Görüşmenin sonunda Kemal Okuyan’ın Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan söyleşi kitabı “Cumhuriyet ve Komünistler” ile Yazılama Yayınevi’nden son çıkan kitaplar YKP heyetine hediye edildi.