A101, 19 Aralık 2024 tarihli aktüel kataloğunda tatlı severler için mükemmel fırsatlar sunuyor. Ünlü çikolata markaları Ritter Sport ve Merci, uygun fiyatlarla raflarda yer alırken, Milka ve Ülker ürünleri de zengin bir çeşitlilikle satışa sunuluyor. Çikolatalardan bisküvilere, keklerden şekerlemelere kadar birçok tatlı alternatifi, A101 mağazalarında şekerli bir alışveriş deneyimi arayanları bekliyor. Hem sevdiklerinize hem de kendinize lezzetli hediyeler almak için bu fırsatı kaçırmayın.

19 Aralık A101 aktüel kataloğu

Ritter Sport çikolata çeşitleri 218 g: 149 TL

Merci çubuk çikolata çeşitleri 250 g: 149 TL

Milka yulaflı çikolatalı bisküvi: 60 TL

Milka gofree çikolatalı: 12 TL

Milka kurabiye çeşitleri: 90 TL

Milka çikolata çeşitleri: 29,50 TL

Saklıköy sütlü çikolata kremalı bisküvi: 49 TL

Haribo berry-bella yumuşak şeker: 25 TL

Ülker hanımeller zencefilli ve tarçınlı kurabiye: 24 TL

Ülker hanımeller asorti kurabiye: 24 TL

Nestle fındık kremalı gofret: 6,50 TL

Ülker 9 kat tat muz kremalı gofret: 8 TL

Ülker dankek magma Hindistan cevizli & vişneli kek: 10 TL

Ülker kakaolu kremalı bisküvi: 23 TL

Ülker çokonat Antep fıstıklı gofret: 18 TL

Kaju bang mısır ve pirinç patlağı çeşitleri: 5 TL

Miskets beyaz çikolatalı ve şeftali aromalı krema dolgulu mini kornet: 25 TL