İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimlerinden alınan verilere göre, 2024 yılı içerisinde şehirde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların sayısı dikkat çekici bir artış gösterdi. Toplamda 924 kaza yaşanırken, bu kazaların büyük bir kısmı iş çıkış saatlerine denk gelen 18:00 ile 19:59 saatleri arasında meydana geldi.

Kazaların yoğun saatleri üzerine yapılan bu inceleme, sürücülerin özellikle bu zaman diliminde daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. İş yoğunluğu ve trafikteki kalabalık, kazaların artışına zemin hazırlıyor.

Kaza sayısındaki bu artış, İzmir'de trafik güvenliğinin sağlanması adına alınacak önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Peki, bu durumu nasıl önleyebiliriz? Dikkat ve sabır, kazaların önüne geçmek için en önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.