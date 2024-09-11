Konya’nın Karatay ilçesinde, bir evin bahçesinde gömülü halde bulunan kadın cesedi ile ilgili dört yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Karatay ilçesine bağlı Nakipoğlu Mahallesi'nde bir evin bahçesinde arama yaptı. Arama sonucu, Ç.E. adlı kadının cesedi gömülü halde bulundu. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu dört kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalar sonucunda, şüphelilerin cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri bildirildi. Şüphelilerin, cinayetin nedenine dair detaylı ifadeleri ve cinayeti nasıl gerçekleştirdikleriyle ilgili bilgiler alınmaya devam ediliyor.

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, şüphelilerin cinayete karışma biçimleri ve olaya dair diğer ayrıntıları belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Konya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından, adli süreç başlatılacak.