Küresel kripto para piyasası, ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışmasının ardından düşüş yaşadı. Analiz şirketi Coinmarketcap’e göre, piyasa değeri 24 saatte %1 gerileyerek 1 trilyon 990 milyar dolara indi.

İlk Trump-Harris tartışması: Kripto para piyasasına etkisi

Harris’in münazaradaki performansının Trump’a kıyasla daha iyi olduğuna dair değerlendirmeler, kripto para piyasasında olumsuz bir etki yarattı. Özellikle kripto para destekçisi olarak bilinen Trump’ın, ABD’nin “gezegenin kripto başkenti” olacağı yönündeki açıklamaları, tartışma sırasında geriledi.

Kripto para birimlerinde güncel durum

Bitcoin : 56.684 dolar (%0.75 düşüş)

: 56.684 dolar (%0.75 düşüş) Ethereum: 2.329 dolar (%0.85 düşüş)

Küresel ekonomik endişeler ve piyasalara etkisi

Münazaranın yanı sıra, küresel piyasalarda süregelen resesyon endişeleri de kripto para piyasasında baskı yaratıyor. CNN'in anketine göre, tartışmayı izleyen seçmenlerin %63'ü Harris’in performansını daha iyi buldu, bu durum yatırımcılar arasında belirsizliğe yol açtı.