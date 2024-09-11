Merkezefendi'de Öğrencilere Lgs Yks Yeni Nesil Sorular Semineri

Merkezefendi Belediyesi, öğrencilerin sınav başarısını artırmak ve yeni nesil sorulara karşı stratejiler geliştirmelerini sağlamak amacıyla, Eğitim Koçu Faruk Gülhan’ın katılımıyla bir seminer düzenliyor.

Yeni nesil sorularla baş etme stratejileri

Merkezefendi Belediyesi’nin eğitim desteği kapsamında düzenlediği, Eğitim Koçu ve Beyin Antrenörü Faruk Gülhan’ın konuşmacı olarak katılacağı ‘LGS-YKS Yeni Nesil Sorularla Başa Çıkma Becerisi’ semineri, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilere rehberlik edecek. Seminerde, beyin gücünü artırmaya yönelik teknikler, etkili soru çözme yaklaşımları ve interaktif beyin egzersizleri ile öğrencilerin sınavlarda karşılaşacağı zorlukların üstesinden nasıl gelebileceği anlatılacak.

Seminer, 13 Eylül’de Merkez Kütüphane’de

Eğitim, 13 Eylül Cuma günü saat 20.30’da Merkezefendi Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek. Seminerde öğrencilere beyin antrenmanı ile sınavlarda daha başarılı olmanın yolları anlatılacak. Faruk Gülhan, yeni nesil sorulara yönelik araştırmalarla desteklenen bilgi aktarımı yaparak, sınavlara yönelik önemli ipuçları verecek.

"Öğrencilerimizin her zaman yanındayız"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “Bu seminer, öğrencilerimizin sınav süreçlerini daha rahat ve başarılı bir şekilde yönetmeleri için önemli bir fırsat. Stres ve kaygıyla başa çıkmalarına yardımcı olacağız” dedi. Başkan Doğan, bu tür etkinliklerle öğrencilere ve velilere eğitim süreçlerinde destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.