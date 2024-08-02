Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden biri olan Trakya bölgesi, bu yıl aşırı sıcaklık ve kuraklık nedeniyle büyük zarar gördü. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, uzun yıllardan beri görülmeyen düzeyde bir ürün kaybı ve kalite düşüşü yaşandığını belirtti. Şaylan, “Üreticileri zor günler bekliyor. Çiftçilerimiz destek bekliyor ve bu desteklerin yenilenmesi ve artırılması gerekiyor” dedi.

İlk hasat verimleri düşük

Bazı bölgelerde ilk hasadın yapıldığını ifade eden Şaylan, “Hasat edilmeye gerek yok, görünen ortada. Bu sene ayçiçeği üreticisi perişan olacak, fiyat ne verilirse verilsin. Bu sene ayçiçeği üretimi yerle bir. Bir arkadaşımız dönümünde sadece 53 kilo verim aldı. Bu verimle gerçekten çiftçinin durumu sıkıntılı” dedi.

Kuraklığın devlet ve üreticilere etkisi

Kuraklığın sadece üreticiyi değil, devleti de olumsuz etkilediğini belirten Şaylan, “Ülkede ayçiçek üretiminin yüzde 43-45 arasında Trakya'dan sağlıyoruz. Bu da hem bizleri hem de Türkiye'deki ayçiçek üretimini etkileyecektir” diye konuştu.