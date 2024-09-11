Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, tarhananın Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alması için çalışmalarını hızlandırdı.

"Gediz tarhanası, hak ettiği değere ulaşacak"

Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tarhananın uluslararası arenada tanınması için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Öztürk, “2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescili aldık. Şimdi hedefimiz, Gediz tarhanasını Avrupa Birliği’nde de tescil ettirmek. Bu süreç zorlu olsa da tarhanamızın hak ettiği değeri kazanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

AB tescil süreci başladı

Başkan Öztürk, Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescili için çalışmaların başladığını ve bu süreci yönetmek üzere Huriye Özener ile bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Öztürk, "Amacımız, en kısa sürede Avrupa Birliği’nden tescili almak. Bu adım, hem Gediz’in hem de Kütahya’nın ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Gediz tarhanasının uluslararası pazarlarda yer alması, bölge halkı ve üreticiler için önemli bir fırsat yaratacak” şeklinde konuştu.

Bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak

Gediz tarhanasının Avrupa sofralarında yer bulması, bölgedeki üreticiler için ekonomik bir canlanma anlamına geliyor. Gediz Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu girişimi, bölge halkı tarafından da memnuniyetle karşılandı. Coğrafi işaret tescili alındıktan sonra, tarhananın Avrupa pazarında daha geniş bir yer bulması hedefleniyor.