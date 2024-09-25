Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), şebeke tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle 26 Eylül 2024 tarihinde, saat 09:00 ile 17:00 arasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yapılacak bölgeler şu şekildedir:
Arslanlı Köyü:
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- Sokak
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- Sokak
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- Sokak... (ve diğer sokaklar)
Merkez ve Çevre Köyler:
- Merkez Darıca Köyü
- Merkez Arslanlı Köyü
- Merkez Mahmudiye Köyü
- Tavşanlı Gazelyakup Köyü
- Merkez Kıranşeyh Köyü
- Tavşanlı Eğriöz Köyü
- Karsak Köyü
- Yeni Arslanlı Köyü
- Sulu Köy
Ayrıca, Seyitömer Elektrik Üretim AŞ, Startek GES, Avea Vodafone ve Turkcell İletişim AŞ’nin bölgedeki tesislerinde de kesinti olacak. Çalışmaların planlanandan erken bitmesi durumunda, elektrik kesintisi ilan edilen saatten önce sona erebilir.
Editör: Sedef Didem Ezme