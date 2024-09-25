Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), şebeke tesis ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle 26 Eylül 2024 tarihinde, saat 09:00 ile 17:00 arasında bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesinti yapılacak bölgeler şu şekildedir:

Arslanlı Köyü:

Sokak

Sokak

Sokak... (ve diğer sokaklar)



Merkez ve Çevre Köyler:

Merkez Darıca Köyü

Merkez Arslanlı Köyü

Merkez Mahmudiye Köyü

Tavşanlı Gazelyakup Köyü

Merkez Kıranşeyh Köyü

Tavşanlı Eğriöz Köyü

Karsak Köyü

Yeni Arslanlı Köyü

Sulu Köy

Ayrıca, Seyitömer Elektrik Üretim AŞ, Startek GES, Avea Vodafone ve Turkcell İletişim AŞ’nin bölgedeki tesislerinde de kesinti olacak. Çalışmaların planlanandan erken bitmesi durumunda, elektrik kesintisi ilan edilen saatten önce sona erebilir.