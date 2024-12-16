Gün içerisinde sıcaklıklar 8 ila 14 derece arasında değişirken, rüzgar ve nem oranları dikkat çekiyor. İşte saatlik hava durumu detayları:

Sabah saat 09.00 ile 12.00 arasında Kütahya’da hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 12 derece civarında hissedilirken, nem oranı %60 seviyesinde. Bu saatlerde rüzgarın ortalama hızı 10 km/sa, maksimum hızı ise 21 km/sa olarak ölçülecek.

Öğle saatleri, parçalı bulutlu bir gökyüzü ile karşılanacak. 12.00 ile 15.00 arasında sıcaklık 14 dereceye ulaşacak. Nem oranı %56’ya düşerken, rüzgarın hızının ortalama 11 km/sa, maksimum 22 km/sa olacağı tahmin ediliyor.

15.00 ile 18.00 saatleri arasında hava durumu yine parçalı bulutlu olarak devam edecek. Bu saatlerde sıcaklık bir derece düşerek 13 dereceye gerileyecek, nem oranı ise %68’e yükselecek. Rüzgarın hızı değişmeden, ortalama 11 km/sa, maksimum 23 km/sa seviyesinde kalacak.

Akşam saatlerinde hava daha serin bir hal alacak. 18.00 ile 21.00 arasında sıcaklık 9 dereceye kadar düşerken, nem oranı %78 seviyelerine çıkacak. Rüzgar ise hafifleyerek ortalama 8 km/sa hızla esecek.

Gece 21.00 ile 24.00 arasında parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık 8 dereceye kadar düşerken, nem oranı %86’ya yükselecek. Rüzgar, gece boyunca hafif esmeye devam ederek ortalama 8 km/sa, maksimum 18 km/sa hızla etkili olacak.

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Kütahya genelinde soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkacak vatandaşların daha kalın giyinmeleri öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi