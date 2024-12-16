Menderes Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlara ekonomik zorluklarla başa çıkmalarında yardımcı olmak amacıyla Kent Lokantası projesini hayata geçiriyor. Ocak ayında hizmete girmesi planlanan lokanta, uygun fiyatlarla kaliteli yemek sunarak vatandaşların ilgisini çekmesi bekleniyor.

Başkan İlkay Çiçek: “Halka hizmet, ranta değil”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olarak Kent Lokantası’nı ilçeye kazandıracaklarını belirtti. Çiçek, “Söz verdiğimiz gibi ranta değil, halka hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu lokanta ile hemşehrilerimize sağlıklı ve lezzetli yemekler sunacağız” dedi. Başkan Çiçek, projenin açılışının ardından, ekonomideki zorlukların etkisiyle vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti.