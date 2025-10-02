Selahattin Demirtaş için tahliye sinyali verildi

Ziyarette gündeme dair konularda fikir alışverişinde bulunulurken, yerel basının önemi ve toplumsal iletişimdeki rolü de vurgulandı.

Nezaket ziyareti kapsamında heyet, Haber Ekspres Gazetesi ve Haber Ege TV sahibi Eyüphan Gündoğdu, Haber Ekspres Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Dönmez ve Haber Ege TV Genel Yayın Yönetmeni Cihad Taysi ile bir araya geldi.

Ziyarete Kutlu Parti İzmir İl Başkanı Osman Serkan, İl Teşkilat Başkanı Bayram Biçici, İl Sekreteri İbrahim Kansoy ile Basın ve Medya Sorumlusu Sefer Aşır Eraslan katıldı.

