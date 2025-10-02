Yeni sezonda Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek Göztepe Kadın Voleybol Takımı, 23 yıl aradan sonra döndüğü ligde kalıcı olmayı ve Avrupa’da İzmir’i temsil etmeyi hedefliyor.

Göz-Göz'ün ilk önceliği ligde kalıcı olmak

Geçen sezon 1. Lig A Grubu’nda 22 maçın 21’ini kazanarak play-off’ta rakiplerini eleyen İzmir ekibi, 2001-2002 sezonundan sonra yeniden Sultanlar Ligi’ne yükseldi. Takım, ligde kalıcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hazırlıklar sürüyor

Günde iki antrenman yapan voleybolcular, hazırlık maçlarıyla sezona hazırlanıyor. 11 Ekim’de başlayacak ligde Göztepe, ilk maçında Nilüfer Belediyespor Eker’i ağırlayacak.

"Her maçı kazanmak için çıkacağız"

Başantrenör Ataman Güneyligil, 7 haftadır yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, sezon hedeflerini şöyle açıkladı:

"İlk senemizi planladığımız gibi bitirdik. 5 yılın sonunda nerede olduğumuz önemli. İnşallah bir Avrupa kupası kazanmak istiyoruz. Her maçı kazanmak için çıkacağız. Rakip kim olursa olsun galibiyet için sahaya çıkacağız."

"Dirençli bir takım olacağız"

Kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu, sezona hem fiziksel hem zihinsel olarak en iyi şekilde girmek istediklerini belirtti:

"Önceliğimiz ligde kalıcı olmak. Sonrasında üstüne koyarak sezon içinde ulaşabileceğimiz en iyi noktaya ulaşmak istiyoruz. Bize karşı oynanan maçların kolay geçmemesini istiyoruz."

Yeni transfer Sherridan Atkinson, Türkiye’de 4. sezonunu yaşayacağını ve ligin güçlü olduğunu belirterek, taraftarla buluşmak için heyecanlı olduğunu söyledi. Oyunculardan Nazlı Eda Kafkas ise uzun süredir birbirlerini tanıyan bir takım olduklarını ve çok iyi işler yapacaklarını ifade etti.