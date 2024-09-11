Lego'dan Çevreci Adım Petrolü Terk Ediyor!

Danimarka merkezli oyuncak devi Lego, ürünlerinde kullandığı petrol bazlı ve fosil yakıt içeren hammaddeleri, yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş plastiklerle değiştirme kararı aldı. Şirket, bu dönüşümü 2032 yılına kadar tamamlamayı hedefliyor.

600’den fazla farklı malzeme test edildi

Lego, her yıl milyarlarca plastik oyuncak üreterek global pazarın önemli oyuncularından biri olarak tanınıyor. Ancak, çevresel etkileri azaltmak amacıyla, mevcut petrol bazlı malzemelerin yerine tamamen yenilenebilir kaynaklardan elde edilen plastiklerle üretim yapmayı planlıyor. Şirket, 2030 yılına kadar petrol bazlı tuğlalarının yerini alacak yeni bir malzeme geliştirmek için 600’den fazla farklı malzemeyi test etti.

Petrol içeriği kademeli olarak azaltılacak

CEO Niels Christiansen, bu değişimin maliyetlerde önemli bir artışa yol açacağını belirtti. Lego'nun, yeni ham maddelerin üretimini artırmak için üreticilere yüzde 70’e kadar daha fazla ödeme yapacağı ve bu sayede petrol içeriğini kademeli olarak azaltacağı ifade edildi.

Şirketten sürdürülebilirlik hedefi

Christiansen, “Bu karar, Lego tuğlalarının üretim maliyetinde büyük bir artış anlamına geliyor” diyerek, değişimin finansal etkilerini doğruladı. Şirket, sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek için üreticilerle yapacağı anlaşmalarla bu geçişi sağlamayı amaçlıyor.

Lego’nun bu adımı, çevresel sorumluluğunu artırmayı ve plastik atıkları azaltmayı hedefleyen küresel bir eğilimin parçası olarak görülüyor.