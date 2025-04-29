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Lesli Karavil, 30 Nisan akşamı Rene Lokal'de sahneye çıkıyor. Mizah dolu stand-up gösterisiyle izleyenlere keyifli bir gece vadediyor.

Lesli Karavil'den kahkaha dolu bir gece

İzmir'de stand-up sahnelerinin sevilen ismi Lesli Karavil, 30 Nisan 2025 Salı günü Rene Lokal'de izleyicisiyle buluşuyor. Saat 21:00'de başlayacak olan gösteri, gündelik hayattan ilham alan esprileriyle dikkat çekiyor.

Güncel, samimi ve etkili bir sahne performansı

Lesli Karavil'in stand-up gösterisi; samimi üslubu, toplumsal gözlemleri ve eğlenceli anlatımıyla izleyicilerden tam not alıyor. Gösteri, hem kahkaha attırıyor hem düşündürüyor.

30 Nisan Çarşamba Lesli Karavil etkinlik bilgileri:

  • Etkinlik: Lesli Karavil Stand-Up

  • Tarih: 30 Nisan 2025 Çarşamba

  • Saat: 21:00

  • Mekan: Rene Lokal - İzmir

Kaynak: HABER MERKEZİ