Lesli Karavil, 30 Nisan akşamı Rene Lokal'de sahneye çıkıyor. Mizah dolu stand-up gösterisiyle izleyenlere keyifli bir gece vadediyor.
Lesli Karavil'den kahkaha dolu bir gece
İzmir'de stand-up sahnelerinin sevilen ismi Lesli Karavil, 30 Nisan 2025 Salı günü Rene Lokal'de izleyicisiyle buluşuyor. Saat 21:00'de başlayacak olan gösteri, gündelik hayattan ilham alan esprileriyle dikkat çekiyor.
Güncel, samimi ve etkili bir sahne performansı
Lesli Karavil'in stand-up gösterisi; samimi üslubu, toplumsal gözlemleri ve eğlenceli anlatımıyla izleyicilerden tam not alıyor. Gösteri, hem kahkaha attırıyor hem düşündürüyor.
30 Nisan Çarşamba Lesli Karavil etkinlik bilgileri:
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Etkinlik: Lesli Karavil Stand-Up
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Tarih: 30 Nisan 2025 Çarşamba
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Saat: 21:00
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Mekan: Rene Lokal - İzmir