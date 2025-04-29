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Tezat Talk Show, gündelik hayattaki çelişkili durumları esprili bir dille ele alıyor. İzleyicilerin katılımıyla interaktif bir formatta ilerleyen gösteri, özgün içeriği ve sahnedeki enerjisiyle iz bırakan bir deneyim sunuyor.

İzmir'in eğlence sahnesine farklı bir soluk getiren Tezat Talk Show, 30 Nisan 2025 Salı akşamı Sardunya Alsancak'ta sahneye çıkıyor. Saat 20:30'da başlayacak etkinlik, izleyicilere kahkaha dolu dakikalar vadederken, gündeme ve sosyal yaşama dair eğlenceli sohbetlerle dikkat çekiyor.

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