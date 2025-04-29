Eğlenceli sohbetleriyle dikkat çeken Tezat Talk Show, 30 Nisan akşamı İzmir Sardunya Alsancak sahnesinde izleyicilerle buluşacak.
Tezat Talk Show ile kahkaha dolu bir akşam
İzmir'in eğlence sahnesine farklı bir soluk getiren Tezat Talk Show, 30 Nisan 2025 Salı akşamı Sardunya Alsancak'ta sahneye çıkıyor. Saat 20:30'da başlayacak etkinlik, izleyicilere kahkaha dolu dakikalar vadederken, gündeme ve sosyal yaşama dair eğlenceli sohbetlerle dikkat çekiyor.
Gündelik hayat mizahla buluşuyor
Tezat Talk Show, gündelik hayattaki çelişkili durumları esprili bir dille ele alıyor. İzleyicilerin katılımıyla interaktif bir formatta ilerleyen gösteri, özgün içeriği ve sahnedeki enerjisiyle iz bırakan bir deneyim sunuyor.
30 Nisan Çarşamba Tezat Talk Show etkinlik bilgileri:
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Etkinlik: Tezat Talk Show
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Tarih: 30 Nisan 2025 Salı
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Saat: 20:30
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Mekan: Sardunya Alsancak - İzmir