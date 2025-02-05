Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Son olarak, LPG kullanıcılarını etkileyecek bir fiyat artışı oldu.

Enerji Günlüğü'nün haberine göre, 5 Şubat 2025 tarihinden itibaren LPG’nin litre fiyatında 1,04 ile 1,08 lira arasında zam yapıldı. Otogaz fiyatlarına zam yapılırken, benzin ve motorin fiyatları da netlik kazandı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

Zam sonrası büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İzmir

- Benzin: 47,23 TL

- Motorin: 47,53 TL

- LPG: 26,24 TL

İstanbul

- Benzin: 46,34 TL

- Motorin: 46,47 TL

- LPG: 26,49 TL

Ankara

- Benzin: 46,86 TL

- Motorin: 47,15 TL

- LPG: 26,39 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişimler doğrultusunda rafineriler tarafından belirleniyor. Dağıtım şirketlerinin belirlediği liste fiyatlarına bağlı olarak, şehirler ve ilçelerde küçük çaplı farklılıklar görülebiliyor.