Galatasaray forması giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, beIN Sports’a verdiği özel röportajda hem kulübe hem de Türkiye’ye duyduğu sevgiyi anlattı. Geleceğe dair net mesajlar veren deneyimli oyuncu, Şampiyonlar Ligi hedeflerinden takımdaki gelişmelere kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'da 3 Yıllık Mücadele

Torreira, Galatasaray'da geçirdiği üç sezonun kolay olmadığını belirterek, “Asla kolay yok bizim için. Üç yıl üst üste şampiyon olduk ama hepsi inanılmaz bir mücadeleydi” dedi.

Şampiyonlar Ligi ve Yeni Kadro

Bu sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gideceklerini hatırlatan Torreira, bazı önemli oyuncuların ayrıldığını ve yeni gelen genç isimlerle birlikte tekrar mücadeleye hazırlandıklarını söyledi. “Rakiplerimiz de güçlü transferler yaptı. Galatasaray’ı yeniden zirveye taşımak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray Benim Evim”

Kendisini takımın önüne koymadığını belirten yıldız futbolcu, “Galatasaray benim evim. Takım için mücadele etmek en önemli şey. Her zaman kulübü kendi adımdan önde tutarım” dedi.

Türkiye Sevgisi

Türkiye’ye gelirken bazı endişeleri olduğunu belirten Torreira, “Başta korkuyordum, ülkeyi fazla tanımıyordum. Ama Nando beni ikna etti, iyi ki etmiş. Türkiye’ye bayıldım, İstanbul inanılmaz bir yer” diyerek duygularını paylaştı.

“Nando’nun Yeri Ayrı”

Fernando Muslera’ya özel bir parantez açan Torreira, “Çok büyük kalecilerle oynadım ama Nando başka. Kaptanlıktan da öteydi. Her derdimizde yanımızdaydı, onu çok özleyeceğiz” dedi.

Mario ve Gabi ile Orta Saha Uyumu

Yeni transfer Mario ile birlikte daha çok gol ve asist katkısı sunduğunu belirten Torreira, “Gole alışık değilim ama onun gelişiyle oyunum gelişti. Gabi ile birlikte çok iyi bir orta saha üçlüsüyüz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi Heyecanı

Geçmiş yıllarda Avrupa arenasında istenilen başarıyı yakalayamadıklarını söyleyen Torreira, “Bu yıl çok daha güçlü rakipler olacak. Sane ve Osimhen gibi isimlerin gelişiyle daha iddialı bir kadro olacağız” dedi.

Taraftara Mesaj: "Sizi Seviyorum"

Son olarak Galatasaray taraftarına seslenen yıldız oyuncu, “Nerede olursak olalım mücadele edeceğiz. Bu formayı bir yıl daha giydiğim için çok mutluyum. Sizleri seviyorum” dedi.