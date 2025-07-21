Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. Yıldönümünde Gaziler Unutulmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Harekâta katılan Kıbrıs Gazileri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edilerek Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun selamları ve hediyeleriyle onurlandırıldı.

Başkan Dutlulu: “Gazilerimize olan minnetimiz ömür boyu sürecek”

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Türk milletinin tarihindeki önemine değinerek şunları söyledi:

“Kıbrıs Barış Harekâtı, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda özgürlük ve barış için verilmiş büyük bir mücadeledir. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’i, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. O gün cephede yer alan gazilerimize ise her zaman minnettarız. Bugün sunduğumuz hediyeler, sadece bir vefa değil, onların her daim yanlarında olduğumuzun bir göstergesidir.”

Hediyeler ve dualar eşliğinde ziyaretler

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gazilere özel olarak hazırlanan hediyeleri takdim ederken, kendileriyle sohbet edip onların hatıralarını dinledi. Ziyaretlerde gazilerin kahramanlıkları ve fedakârlıkları bir kez daha saygıyla yad edildi.

Gazilerden teşekkür

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren gaziler, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Besim Dutlulu’ya teşekkür ederek, hatırlanmanın kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu ifade ettiler.