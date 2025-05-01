İzmir Alsancak Limanı, yılın ilk 4 ayında 18 kruvaziyerle 31 bin 957 yolcu ağırlayarak geçen yılın 4 katı turiste ev sahipliği yaptı.

İzmir kruvaziyer turizmi 2024'te ivme kazandı

İzmir Alsancak Limanı, kruvaziyer turizminde yılın ilk 4 ayında dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde 6 kruvaziyer ile 7 bin 994 yolcu ağırlayan liman, bu yıl ocak-nisan döneminde 18 kruvaziyer gemisiyle toplam 31 bin 957 turiste ev sahipliği yaptı.

MSC Sinfonia İzmir’e sık uğruyor

İzmir’e gelen 18 kruvaziyer gemisinden 14’ü, dünyanın önemli kruvaziyer operatörlerinden MSC’ye ait olan MSC Sinfonia oldu. Bu gelişme, İzmir’in kruvaziyer rotalarında daha sık tercih edilmeye başlandığını gösteriyor.

Kuşadası ve Çeşme limanlarında son durum

Kuşadası’na aynı sayıda gemi, daha az yolcu

Ege’nin önemli turizm noktalarından Egeport Kuşadası Limanı, 2024'ün ilk 4 ayında 67 kruvaziyer gemisi ile 66 bin 95 yolcuyu ağırladı. Geçen yıl aynı dönemde ise aynı sayıda kruvaziyerle 81 bin 615 yolcu gelmişti. Yolcu sayısında düşüş yaşansa da liman trafiği sabit kaldı.

Çeşme’ye kruvaziyerler yeniden uğramaya başladı

2023'ün aynı döneminde hiç kruvaziyer gemisinin uğramadığı Ulusoy Çeşme Limanı, 2024’te yeniden hareketlendi. Bu yıl ocak-nisan arasında 7 kruvaziyer ile toplam 3 bin 858 turist Çeşme’ye ulaştı.

Türkiye'nin kruvaziyer turizmi büyüyor

İzmir ve çevresindeki limanlar, 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Özellikle İzmir Alsancak Limanı'nın gösterdiği performans, Türkiye'nin kruvaziyer turizmindeki artan payını ortaya koydu. Sektör temsilcileri, yılın kalan aylarında da bu ivmenin sürmesini bekliyor.