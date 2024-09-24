Arsenal karşısında son dakikalarda attığı golle sahadan beraberlikle ayrılan Guardiola’nın öğrencileri Premier Lig’de ilk puan kaybını yaşadı. Bu puan kaybını telafi etmek isteyen maviler İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında kendi sahasında Watford maçına odaklandı. Bu sezon tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen maviler yoğun maç trafiğinden ötürü rotasyona gidecek. Pep Guardiola'nın öğrencileri bu maçı da geçip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Sezon başlangıcından bu yana Erling Haaland'ın performansıyla dolu dizgin ilerleyen Manchester ekibinde bugün Norveçli yıldızın oynaması beklenmiyor. Watford ise Championship’te 6 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Manchester City - Watford maçı ne zaman?

Geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester City, yeni sezonda kaldığı yerden devam ediyor. Premier Lig performansıyla dikkat çeken mavi-beyazlılarda gözler İngilter Lig Kupası’na çevrildi.

Manchester City, İngiltere 3. Lig Kupası’nda Watford’u konuk edecek. Londra Wembley Stadyumu’nda oynanacak mücadele bu akşam saat 21:45’te başlayacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.