Manisa Büyükşehir Belediyesi, Alaşehir mezbahası ve ilçe otogarında yer alan işyerlerini 5 yıllık bir süreyle Alaşehir Belediyesi'ne bedelsiz olarak tahsis etti. Bu tahsis, Manisa genelinde daha kapsamlı ve etkin bir hizmet sunmayı amaçlayan iş birliği kapsamında gerçekleştirildi. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, bu destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.

İki belediye arasında güçlü iş birliği

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu arasında imzalanan protokol, Alaşehir’in hem mezbaha hem de otogar iş yerleri konusunda önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Başkan Zeyrek, bu protokolün Alaşehir’e katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Daha önce fikir birliğine vardığımız bu konuda nihayet protokolü imzaladık. Bu adımın Alaşehir’e hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Alaşehir Belediyesi'ne tahsis edildi

Protokol kapsamında, mezbaha ve otogar içerisinde yer alan dükkanlar Alaşehir Belediyesi’nin kullanımına sunulacak. 5 yıl süreyle bedelsiz tahsis edilen bu alanlar, Alaşehir Belediyesi’nin hizmetlerine katkıda bulunacak. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, bu iş birliğinin iki belediyenin ortak çalışması sonucu gerçekleştiğini belirterek, "Manisa’ya bütün bir şehir olarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek, mezbaha, otogar dükkanları ve antik tiyatro kazı çalışmaları gibi konularda bizlere büyük destek veriyor" dedi.

Alaşehir halkı adına teşekkür

Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle ilçelerinde önemli projelerin hayata geçtiğini vurguladı. Özellikle otogar ve mezbaha gibi önemli alanların tahsis edilmesinin, ilçede hem ticaretin hem de hizmetlerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Başkan Öküzcüoğlu, “Artık küçük şehir ve büyükşehir ayrımı yapmadan, Manisa’ya bütün bir şehir olarak hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Bu süreçte bizlere sağladıkları desteklerden dolayı Alaşehir halkı adına Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Alaşehir ile olan iş birliği, sadece mezbaha ve otogar ile sınırlı değil. Başkan Öküzcüoğlu, antik tiyatro kazı çalışmaları gibi projelerde de Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini aldıklarını belirtti. Bu iş birliği sayesinde, ilçenin hem tarihi hem de ticari anlamda gelişmesi hedefleniyor.