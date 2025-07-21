Yaz Aylarında Denetimler Aralıksız Sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima ve hijyen denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimler kapsamında:

Klimaların aktif çalışıp çalışmadığı,

Araç içi temizlik durumu,

Şoför kartlarının bulundurulması,

Genel araç güvenliği ve donanım durumu titizlikle kontrol ediliyor.

Kurallara Uymayanlara Yasal İşlem

Yapılan denetimlerde, kliması arızalı olan ya da klima çalıştırmayan araç sürücülerine uyarı ve yasal işlem uygulandı.

Ulaşım Zabıta Görevlisi İsmail Erim, çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Denetimlerimizi özellikle otobüs duraklarında ve yoğun kullanılan güzergâhlarda yapıyoruz. Klima çalıştırmayan ya da hijyen kurallarına uymayan araçlar hakkında gerekli işlemleri uyguluyoruz. Amacımız, halkımızın yaz sıcaklarında konforlu bir ulaşım sağlaması.”

Vatandaşlara Çağrı: “153’ü Arayın”

Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ile ilgili şikâyet veya talepler için vatandaşlara Alo 153 ÇÖZMER hattını kullanmaları çağrısında bulundu.

İsmail Erim, “Eksik görülen noktaları belediyemize bildirmeniz, hizmet kalitesini artırmamız açısından çok değerli. Vatandaşlarımızdan gelen her geri bildirim değerlendiriliyor” dedi.

Denetimlerde Emniyet Personeli de Görevde

Ulaşım zabıtasına destek veren emniyet ekipleri ile birlikte yapılan denetimlerde, hem şoför hem de araç sahiplerine gerekli uyarılar yapılırken; kamu hizmeti sunan toplu taşıma araçlarının daha güvenli, konforlu ve temiz hizmet vermesi sağlanıyor.