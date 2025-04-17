Manisa Yıldız Spor Kulübü, altyapıya yaptığı yatırımlarla Manisa'yı spor şehri yapmayı ve Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmayı hedefliyor. Altyapıya yaptığı yatırımlarla Manisa’nın spor kültürünü güçlendiriyor. Kulüp Başkanı Hüseyin Bezci, “Altyapıya yapılan yatırım, geleceğe atılan imzadır.” diyerek kulübün hedeflerini anlattı.

Altyapıya yapılan yatırım umutları yeşertiyor

Manisa Yıldız Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Bezci, altyapı çalışmaları ve spor okullarına yönelik artan ilginin kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Yarışmacı gruplarla çeşitli organizasyonlara katıldıklarını belirten Bezci, spor okulunda yetenekli oyuncuların titizlikle seçildiğini söyledi. Bu yaz sezonunda futbol okuluna rekor katılım beklediklerini açıklayan Bezci, “Çocuklarımızın sporla büyümesi için ailelerle de iş birliği içindeyiz” dedi.

Altyapıda vizyon genişliyor

Altyapıya olan ilginin her geçen gün arttığını vurgulayan Bezci, ailelerin aktif katılımından memnuniyet duyduklarını belirtti. Manisa’da altyapı çalışmalarıyla tanınan bir kulüp olduklarını ifade eden Bezci, “Manisa Futbol Kulübü ve Manisaspor gibi kulüplerle sürekli diyalog halindeyiz. Geleceğin yıldızlarını yetiştirme hedefindeyiz” dedi.

Bezci ayrıca, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Altınordu gibi büyük kulüplere oyuncu gönderdiklerini hatırlatarak, bu vizyon doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Manisa Yıldız Spor, şehrin önemli markası olmaya devam ediyor

Kulüp Başkanı Bezci, Manisa Yıldız Spor Kulübü’nün yalnızca yerel liglerde değil, özel turnuvalarda da mücadele ederek oyunculara farklı deneyim imkanları sunduğunu belirtti. Geleceğin yıldızlarını yetiştirme hedefiyle hareket ettiklerini söyleyen Bezci, alty