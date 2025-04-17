Ege Üniversitesi (EÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yeni binası, üniversite yönetimi ve senato üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Açılışın ardından bina, Ege Üniversitesi Senatosu’nun haftalık olağan toplantısına da ev sahipliği yaptı.

“Modern eğitim anlayışımızın somut bir yansıması”

Törende konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, binanın sadece fiziksel bir yapıdan ibaret olmadığını belirterek, “2023 yılı itibariyle taşınma süreci tamamlanan ve 2023-2024 akademik yılından bu yana eğitim veren bu yeni yapı, modern eğitim anlayışımızın, akademik mükemmeliyet vizyonumuzun ve öğrenci odaklı yaklaşımımızın bir tezahürüdür” dedi.

Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde 112 kişilik öğretim kadrosuyla her yıl yaklaşık 2 bin 800 öğrenciye eğitim verildiğini ifade eden Budak, oryantasyon programlarının da öğrencilerin üniversiteye uyum süreçlerini desteklediğini vurguladı.

5 katlı yeni yapı: Akıllı sınıflar, konferans ve toplantı salonları

Prof. Dr. Budak, yeni binanın fiziksel olanaklarına ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı:

91 adet akıllı tahta donanımlı derslik

25 öğretim görevlisi ofisi

250 kişilik büyük konferans salonu

50 kişilik iki küçük toplantı salonu

Kütüphane ve sosyal etkinlik alanları

Ayrıca yapı, 2024 yılı “Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında “Eğitimde Erişim” ve “Mekânda Erişim” kategorilerinde Bayrak Ödülü ile “Engelsiz Program Nişanı” almaya hak kazandı.

“Uluslararasılaşma hedefimize katkı sağlıyor”

Rektör Budak, üniversitenin yabancı dil eğitimi vizyonunu da aktararak, “Yüksekokulumuzda %30 ve %100 İngilizce ile %100 Almanca yürütülen programlar mevcut. Aynı zamanda Erasmus, Orhun ve ikili iş birliği anlaşmalarıyla çok sayıda uluslararası temas gerçekleştirilmiştir” dedi.

Yabancı Diller Yüksekokulu, tüm akademik birimlerin zorunlu yabancı dil derslerinin de yürütüldüğü bir merkez konumunda. Budak, konuşmasının sonunda yeni binanın tüm üniversite bileşenlerine hayırlı olmasını diledi.

Açılış töreni ile yeni dönem başladı

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle bina resmi olarak hizmete açıldı. Açılışa katılan senato üyeleri ve akademisyenler, binayı gezerek yeni olanakları yerinde inceledi.