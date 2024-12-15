Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 148 gündür kayıp olan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Ali Turhan'ın cansız bedeni, sazlıklar arasında bulundu. Arama çalışmalarının ardından gelen acı haber, ailenin ve bölge halkının yüreğini dağladı.

20 Temmuz'dan beri aranıyordu

Turhan, 20 Temmuz'da tıraş olmak için evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. O tarihten sonra başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. Ancak, dün sabah Muradiye Mahallesi yakınlarında ava çıkan bir grup, sazlıklar arasında hareketsiz bir beden fark etti ve durumu hemen yetkililere bildirdi.

Cesedin kimliği belirlendi

Yapılan incelemeler sonucu cesedin, kaybolan Mehmet Ali Turhan'a ait olduğu tespit edildi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, ceset üzerinde incelemelerde bulundu ve cenaze otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

AFAD, ANDA ve AKUT ekipleri arama çalışmalarına katılmıştı

Mehmet Ali Turhan'ın kaybolmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, ANDA ve AKUT gönüllüleri tarafından başlatılan arama çalışmaları, 148 gün sonra son buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.