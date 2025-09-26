Hacırahmanlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetimlerde fabrikanın gündüz saatlerinde arıtma sistemini çalıştırdığı, gece ise sistemi kapatarak gizli hat üzerinden atıkları dereye tahliye ettiği belirlendi. Çevreyi ciddi şekilde tehdit eden bu durum üzerine ekipler, jandarmaya ve nöbetçi savcılığa bilgi vererek süreci resmi makamlara iletti.

“Çevreyi kirletenlere taviz yok”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çevreyi kirletenlere karşı kararlı olduklarını vurguladı. Dutlulu, “Amacımız gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak. Ekiplerimiz denetimlerini taviz vermeden sürdürüyor ve işletme ismine göre ayrım yapmadan hareket ediyor. Çocuklarımızın sağlıklı bir çevrede büyümesi için bu mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil bir kent için çevre denetimlerini artırarak sürdürmeyi planlıyor.