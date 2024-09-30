İzmir-Ankara karayolunda saat 14.00 sıralarında Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında gerçekleşen kazada, B.G. (23) idaresindeki 35 BZG 208 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki Ö.C.'nin (18) kullandığı 45 AFP 110 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve kask takmadıkları belirlenen motosiklet sürücüsü Ö.C. ile yolcu Alican Elalmış (16) ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki yaralıyı hızla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Alican Elalmış, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ö.C.'nin tedavisi ise devam ediyor.

Sürücü Serbest Bırakıldı

Kazanın ardından otomobil sürücüsü B.G. gözaltına alınarak ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.