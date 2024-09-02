Manisa'da 2 Eylül Pazartesi günü hava durumu, gökgürültülü sağanak yağışlarla değişkenlik gösterecek. Öğleden sonra sıcaklık 31°C’ye kadar çıkacak, ancak nem oranı %60’lara ulaşacak. Rüzgar ise saatte 6 km hızında eserek hava durumunu etkileyecek. İlerleyen saatlerde yağışların azalması ve parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Haftalık hava tahminleri, sıcaklıkların 22°C ile 35°C arasında değişeceğini öngörüyor.

Günlük Hava Durumu (02 Eylül)

Sıcaklık: 28.7°C

28.7°C Nem: %61

%61 Rüzgar: 5 km/sa

5 km/sa Basınç: 1004,3 hPa (S. Basınç) / 1012,5 hPa (D.İ. Basınç)

1004,3 hPa (S. Basınç) / 1012,5 hPa (D.İ. Basınç) Hava Durumu: Az bulutlu, yağış beklenmiyor.

Saatlik Tahmin:

12:00 - 15:00: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 31°C, Hissedilen Sıcaklık 35°C, Nem %60, Rüzgar 6 km/sa, Maks. Rüzgar Hızı 25 km/sa

Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 31°C, Hissedilen Sıcaklık 35°C, Nem %60, Rüzgar 6 km/sa, Maks. Rüzgar Hızı 25 km/sa 15:00 - 18:00: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 29°C, Hissedilen Sıcaklık 31°C, Nem %56, Rüzgar 6 km/sa, Maks. Rüzgar Hızı 21 km/sa

Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, 29°C, Hissedilen Sıcaklık 31°C, Nem %56, Rüzgar 6 km/sa, Maks. Rüzgar Hızı 21 km/sa 18:00 - 21:00: Parçalı Bulutlu, 26°C, Hissedilen Sıcaklık 26°C, Nem %83, Rüzgar 3 km/sa, Maks. Rüzgar Hızı 19 km/sa

Parçalı Bulutlu, 26°C, Hissedilen Sıcaklık 26°C, Nem %83, Rüzgar 3 km/sa, Maks. Rüzgar Hızı 19 km/sa 21:00 - 24:00: Parçalı Bulutlu, 24°C, Hissedilen Sıcaklık 24°C, Nem %85, Rüzgar 3 km/sa, Maks. Rüzgar Hızı 10 km/sa

5 Günlük Tahmin:

03 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu, 24°C - 34°C, Nem %39 - %84, Rüzgar 11 km/sa

Parçalı Bulutlu, 24°C - 34°C, Nem %39 - %84, Rüzgar 11 km/sa 04 Eylül Çarşamba: Sıcak, 24°C - 35°C, Nem %29 - %76, Rüzgar 13 km/sa

Sıcak, 24°C - 35°C, Nem %29 - %76, Rüzgar 13 km/sa 05 Eylül Perşembe: Sıcak, 23°C - 35°C, Nem %25 - %73, Rüzgar 15 km/sa

Sıcak, 23°C - 35°C, Nem %25 - %73, Rüzgar 15 km/sa 06 Eylül Cuma: Sıcak, 22°C - 35°C, Nem %20 - %63, Rüzgar 13 km/sa