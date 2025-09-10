Manisa’nın Salihli ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 2 çocuk babası Ali Uçar (yaş bilgisi yok) yaşamını yitirdi. Kaza, Salihli-Gördes kara yolu Poyrazdamları Mahallesi’nde meydana geldi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Ali Uçar’ın kullandığı plakasız sepetli motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Uçar motosikletin altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Uçar, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Olay yerinde incelemeler devam ediyor.