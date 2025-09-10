Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşayan çiftçi Yılmaz Kaplan (48), tarlasındaki ürünleri domuzlardan korumak için elektrik hattı çekmek isterken akıma kapıldı. Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çameli ilçesi Gökçeyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Çameli Belediyesi’nde işçi olarak çalışan ve aynı zamanda çiftçilik yapan Yılmaz Kaplan, tarlasındaki ürünleri yabani hayvanlardan korumak için elektrik hattı kurmaya çalıştı.

Kaplan’ın açıkta kalan kabloya temas etmesi sonucu akıma kapıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kaplan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Soruşturma başlatıldı

Evli ve iki çocuk babası olan Kaplan’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.