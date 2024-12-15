Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 13 Aralık Cuma günü saat 14.40 sıralarında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Aşık Veysel Caddesi'nde iki grup arasında çıkan çatışma sırasında, Enver Yılmaz (39) göğüs ve karın bölgesinden silahla yaralanarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Silahlı çatışma sonrası gözaltılar

Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar neticesinde, olayla bağlantılı 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında S.T. (32), A.Ş. (32), M.Y. (32), Y.U. (43), C.A. (24), Y.S. (23), M.S. (23), M.S. (19) ve B.T. (19) yer alıyor. Yapılan aramalarda, olayda kullanılan 2 adet ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

9 kişiden 6'sı serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T., A.Ş. ve C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.