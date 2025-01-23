Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis sevk edildi, soruşturma başlatıldı.

Kavganın nedeni araştırılıyor

Kızıltepe'nin Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.D. (30) ve B.T. (30) silahla yaralanırken, Y.D. (17) ise kavgaya müdahale etmeye çalışan bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis inceleme başlattı

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, olaya karışan şahısları tespit etmeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.