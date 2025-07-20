Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı, Muğla’nın Marmaris ilçesinden verilen startla başladı. Bu yıl ilk kez Marmaris-Kıbrıs rotasında düzenlenen yarış, barış ve özgürlük temasını deniz yoluyla taşıyor.



340 millik zorlu rota: Marmaris’ten Karpaz’a

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Kıbrıs etabı, Marmaris Körfezi’nden verilen startla başladı. Organizasyon, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 51. yılına ithafen, barış ve özgürlüğü simgeleyen özel bir rotayla gerçekleştiriliyor.

Yarışta 150 sporcu ve 15 ekip, 340 deniz millik zorlu parkurda Karpaz Gate Marina’ya ulaşmak için mücadele ediyor. Rüzgar ve deniz şartlarına göre en az üç gün sürmesi planlanan yarış, Marmaris’ten Kıbrıs’a doğrudan yapılan ilk yat yarışı olma özelliğini taşıyor.

Protokol, teknelere uğurlama yaptı

Yarışın açılış töreni Marmaris Körfezi’nde, Arkın Group’a ait teknede gerçekleştirildi. Törene Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar ve Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın katıldı. Kaymakam Kaya, telsizle yarışmacılara seslenerek “Rüzgarınız bol, deniziniz sakin olsun” dedi.

Spor, deniz ve sanat bir arada

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, “Bu yıl bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kasım ayında aynı rotada ikinci bir yarış planlıyoruz. Amacımız sadece denizde değil, yelken sporuyla Türkiye’nin her köşesinde bayrağımızı dalgalandırmak” dedi.

Yarışın sportif direktörü Engin Yuvaktaş, parkurun en kritik bölgesinin Anamur açıklarındaki geçiş noktası olduğunu belirterek, “Rüzgar yönü ve akıntılar, stratejik kararları etkileyecek” dedi.

Arkın Group Başkanı Erbil Arkın ise, “Bu yarışı bir başlangıç olarak görüyoruz. Kıbrıs’taki finiş noktasına kadar yarışçıları takip edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Özel kupa, genç sanatçılardan

Etap sonunda birinci olan takıma bu yıl ilk kez özel bir kupa takdim edilecek. Kupa, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından tasarlandı. Böylece yarış, sanat ve sporu aynı çatı altında buluşturan bir platforma dönüştü.

Kazanan ekip, 25 Temmuz’da Kıbrıs’taki Arkın Karpaz Gate Marina’da yapılacak ödül töreninde kupasını alacak.